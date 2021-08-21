Раскрыты подробности смерти фигуранта дела киллеров-бывших бойцов «Альфы» ФСБ

Один из фигурантов по делу бывших бойцов спецназа «Альфа» ФСБ, которых следствие считает причастными к убийству бизнесменов, умер в СИЗО «Матросская Тишина» после драки с сокамерником. Такие подробности раскрыла член ОНК Москвы Ева Меркачева, передает ТАСС.

«Сокамерник внезапно умершего в СИЗО "Матросская Тишина" 55-летнего Андрея Воскресенского рассказал нам о потасовке между ними, которая спровоцировала смерть», — сказала Меркачева. По ее словам, сейчас россиянин находится в карцере, у него эпилепсия.

О смерти Воскресенского по кличке Хромой стало известно 9 августа. Согласно официальной версии, арестант скончался в результате сердечного приступа.

Ветеранам спецподразделения ФСБ «Альфа» Борису Чукаеву и Александру Чуканову, а также специалисту по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» Андрею Воскресенскому вменили похищения и убийства бизнесменов. По версии следствия, более десяти лет назад один из обвиняемых создал преступную группу с целью незаконного обогащения и привлек в нее соучастников.