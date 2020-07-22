По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор

Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии особого режима и штрафу в 100 тысяч рублей бывшего следователя прокуратуры Константина Жарова. Об этом в среду, 22 июля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года. Бывший следователь прокуратуры был признан виновным по статье 162 УК РФ («Разбой в составе группы лиц с применением оружия»). Он стал первым осужденным по громкому уголовному делу.

10 июня 2019 года силовики подъехали к офису банка, зная, что туда приехал безработный россиянин в сопровождении нанятых им уроженцев Грузии. Им было известно, что мужчина собирался обменять на доллары 136,5 миллиона рублей. Спецназовцы ворвались в помещение с оружием и в полном обмундировании, прокричали «Руки за спину!» и забрали у всех присутствующих документы, телефоны и похитили деньги. Дело получило резонанс, поскольку среди фигурантов оказались бывшие и действующие на тот момент сотрудники спецподразделений.

17 июля того же года трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания. Свою вину признали капитан ФСБ Владимир Урусов, еще один сотрудник спецслужбы — Хетаг Маргиев и сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов, возместивший часть ущерба.

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