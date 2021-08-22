В Сочи в День флага прошел пляжный фестиваль «Холи»

Известия: в День российского флага в Сочи прошел фестиваль красок «Холи»

В День государственного флага Российской Федерации, 22 августа, в Сочи прошел пляжный фестиваль «Холи». Его главной составляющей стали яркие сухие краски в цветах государственного триколора, передают «Известия».

Отмечается, что краски, использовавшиеся на фестивале, абсолютно безопасны. Участники бросались ими друг в друга, как это принято на традиционном празднике в Индии. Кроме того, на мероприятии были использованы разноцветные дымовые шашки.

Зрители могли потанцевать под музыку — на празднике выступили диджеи и музыки — и увидеть выступления акробатических и танцевальных коллективов. Гостей праздника также ждала традиционная мексиканская пиньята с блестками в цветах российского флага внутри.

День государственного флага отмечается 22 августа с 1994 года. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные триколору.

Ранее сообщалось, что космонавты «Роскосмоса» Петр Дубов и Олег Новицкий с борта МКС поздравили россиян с Днем флага. «Триколор олицетворяет собой могущество России и величие ее народа, символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство Отечества. И укрепляет патриотический дух», — сказал в своей речи Дубов.