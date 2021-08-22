Психиатр назвал простой способ защитить номер банковской карты от мошенников

Врач-психиатр и психолог Александр Федорович назвал россиянам простой способ защитить номер банковской карты от телефонных мошенников. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

По его словам, многие граждане, несмотря на все предупреждения, ведутся на уловки злоумышленников и называют им номера своих карт, CVV-коды и прочие данные. Эксперт подчеркнул, что на банковских картах надо писать большими буквами: «Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код». Тогда человек будет каждый раз видеть это предупреждение и задумываться о том, стоит ли раскрывать кому-то по телефону свои данные, отмечает Федорович.

Психиатр рассказал, что пока таких надписей на картах нет, их можно сделать самостоятельно, например, наклеив соответствующий стикер. Такой прием может помочь быть более осторожным, особенно пожилым россиянам. Помимо этого, Федорович заявил, что сотрудникам банка следовало бы запретить звонить возрастным клиентам. В таком случае пожилые люди точно бы знали, что по телефону их пытаются обмануть мошенники, объяснил он.

Ранее сообщалось, что в России мошенники придумали новый способ красть деньги доверчивых людей и запустили фейковую акцию от лица нескольких крупных банков о раздаче бесплатной пиццы. Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев уточнил, что ресурсы злоумышленников начали появляться в сети в июле, сейчас их число составляет около десяти от имени как минимум двух крупных финансовых организаций. Мошенники предлагают жертве получить бесплатную пиццу, для этого нужно ввести на сайте свои фамилию и имя, номер телефона и карты, после чего дважды передать код их СМС-сообщения.

