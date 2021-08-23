«Лента.ру» выпустила четвертый эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила четвертый эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2003 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

В четвертой части спецпроекта повествуется о главных событиях, трендах и героях российской эстрады 2003 года, включая запрет на выступления группы «Ленинград» в Москве и эффектную месть Сергея Шнурова Юрию Лужкову, скандал, устроенный Шнуровым на первой церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ», а также мистификацию продюсера Максима Фадеева с группой «Глюкоза».

Кроме того, в выпуск вошли исследование всероссийской популярности травести-попа Верки Сердючки, портрет самого яркого новичка эстрады 2003-го Димы Билана и хроники войны рока с «попсой», которую затеял фронтмен ДДТ Юрий Шевчук.

Посмотреть первый, второй и третий выпуски документального проекта можно во «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.