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В Британии раскрыли разницу в зарплатах мужчин и женщин в руководстве

Разница в зарплате женщин и мужчин в руководстве британских компаний достигла десятков раз
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Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Великобритании женщины, работающие исполнительными директорами в британских компаниях из списка FTSE 100 (ведущий индекс Британской фондовой биржи), в год получают в среднем на 40 процентов меньше. Такие данные раскрыл CNBC с ссылкой на исследование консалтинговой компании New Street Consulting Group.

Женщины на посту исполнительного директора в британских компаниях из списка «голубых фишек» (списка наиболее устойчивых крупных компаний) обычно получают 1,5 миллиона стерлингов (152,5 миллиона рублей), в то время как мужчины в руководстве на аналогичной должности в среднем зарабатывают два с половиной миллиона фунтов стерлингов (254 миллиона рублей).

То же исследование показало, что женщины-неисполнительные директора, работающие в компаниях FTSE 100, обычно получают около 104 тысяч фунтов стерлингов (10,5 миллионов рублей) в год по сравнению с примерно 170 тысячами фунтов стерлингов (17 миллионов рублей) у мужчин на аналогичных должностях. Таким образом, разница в оплате труда составляет 38 процентов.

В совет директоров компании входят как исполнительные, так и неисполнительные директора. Первые отвечают за повседневное управление компанией, а вторые занимаются надзором за высшим руководством, а также принимают ключевые политические решения.

Рассматривая общую среднюю зарплату директоров, New Street Consulting Group обнаружила, что женщины-директора компаний FTSE 100 обычно получают 237 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей) в год против 875 тысяч фунтов стерлингов (почти 89 миллионов рублей), которые зарабатывают мужчины. Разрыв в оплате труда таким образом увеличивается до 73 процентов. Согласно данным Управления национальной статистики, средний разрыв в оплате труда в стране составляет 15,5 процентов.

Консалтинговая компания объясняет разницу доходов в советах директоров главным образом тем, что 91 процент женщин-директоров в компаниях FTSE 100 занимают должности неисполнительных директоров. Неисполнительным директорам обычно платят гораздо меньше, чем исполнительным, подчеркнула компания.

Она также заявила, что, согласно результатам исследования, женщины-директора не только теряют возможность получить более высокооплачиваемую работу в советах директоров, но и лишаются ответственности и полномочий, которые дает руководящая должность.

А в свете того, что неисполнительные директора мало взаимодействуют с компанией в целом за пределами зала заседаний, аналитики заявили, что у женщин на должности неисполнительного директора меньше шансов быть примером для других женщин.

Директор New Street Consulting Group Клэр Картер заверила, что большинство компаний хотят «покончить с "клубом больших мальчиков", который существует на самом верху. Ключом к этому будет обеспечение того, чтобы женщины выполняли больше руководящих обязанностей и были обучены и подготовлены должным образом к принятию этой ответственности». Картер подчеркнула, что выделение женщинам «правильных заданий и проектов обязательно для этого процесса».

New Street Consulting Group процитировала отчет Financial Reporting Council за 2021 год. Согласно полученным данным, наличие хотя бы одной женщины в совете директоров может поднять стоимость акций компании на десять процентов в течение года. Для советов директоров, состоящих на треть из женщин, этот показатель возрастает до 25 процентов за пять лет.

Европейская комиссия в марте представила законопроект, обеспечивающий прозрачность оплаты труда и гарантирующий равную оплату за равный труд вне зависимости от пола работника. Законопроект сосредоточен также на «улучшении доступа к правосудию для жертв дискриминации» на рынке труда.

В том же месяце в России назвали гендерно-обусловленный разрыв традиционным. Российские власти назвали «традиционное внутрисемейное разделение труда», из-за которого женщины выбирают воспитание детей и ведение быта в ущерб карьерному развитию, главной причиной разности доходов. Среди других причин — профессиональная дискриминация и гендерная сегрегация, а также занятость в бюджетном секторе.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума, россиянки зарабатывают на 28 процентов меньше, чем мужчины с такой же квалификацией.

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