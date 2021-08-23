Нехватка мигрантов в России обернулась ростом зарплат

В первые шесть месяцев текущего года из-за нехватки мигрантов и роста спроса на разнорабочих зарплаты в таких профессиональных областях заметно выросли. Об этом со ссылкой на статистику HeadHunter, сообщает РБК.

Такой дефицит и, как следствие, рост расходов обернулся повышением цен на продукты и услуги, отмечают эксперты. Ведь теперь производство и другие работы обходятся компаниям дороже.

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Год назад конкуренция в области домашнего персонала, работников, занятых на производстве, в строительстве, транспорте составляла до пяти человек на одно место. В нынешних условиях она упала до 1-2 человек. Выросло количество вакансий из Белоруссии и Казахстана, но в этом случае речь шла не о низкоквалифицированных работах.

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина отметила, что во время первой волны коронавируса мигранты начали массово возвращаться домой. Летом 2021 года «обратный тренд еще даже не наметился». Рост количества соискателей из стран Средней Азии составляет всего два процента, что не может компенсировать потери.

В свою очередь управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель указал, что не хватает работников в сфере ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве. Жалуются на проблемы с набором сотрудников компании из ретейла, общепита, сферы бытовых услуг, службы доставки и такси. За год число вакансий на сервисе в сферах транспорта и логистики выросло на 136 процентов, строительства — на 104 процента, а производства — на 127 процентов.

Подтверждением роста зарплат в низкоквалифицированных областях стала июньская статистика по переводам средств за рубеж. По данным Центробанка, через системы денежных переводов в страны СНГ из России выведено 720 миллионов долларов, это максимальный показатель за три года.