Определены главные музыкальные хиты 2003 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук определила главные музыкальные хиты 2003 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

В плейлист вошла ироничная песня «Менеджер» петербургской группировки «Ленинград». Трек, издевающийся над российским «офисным планктоном», неожиданно стал гимном офисных сотрудников. Провокационный образ алкоголика-нигилиста, взятый на вооружение солистом группы Сергеем Шнуровым при этом слушателями был воспринят всерьез — россияне раскусили в музыканте трикстера лишь через несколько лет.

Также в список попали треки Димы Билана «Мулатка» и «На берегу неба». Билан в 2003-м — новая молодая суперзвезда, образ которой был создан с нуля и раскручен продюсером Юрием Айзеншписом. Известность пришла к Билану с превым же альбомом «Я ночной хулиган».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году. В четвертой части рассказывается о состоянии российской эстрады в 2003 году, безумствах группы «Ленинград» и войне Юрия Шевчука с поп-индустрией, а также о самых громких хитах начала миллениума.