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Раскрыто время появления первых четвероногих животных

Ученые Гарварда: рыбы с четырьмя конечностями появились 390 миллионов лет назад
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Фото: pixabay

Ученые Гарвардского университета раскрыли время происхождения самых ранних четвероногих животных и выяснили, что тетраподы приобрели несколько новых адаптивных черт, которые позволили позвоночным жить на суше и эволюционировать ускоренными темпами. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution.

Специалисты объединили данные по окаменелым останкам и отпечаткам следов ранних позвоночных животных, а также применили байесовский метод для точной оценки время и темпы анатомической эволюции во время появления тетраподов. Оказалось, что четвероногие появились 390 миллионов лет назад, что на 15 миллионов лет старше, чем самая старая окаменелость, принадлежащая тетраподам.

Исследователи также обнаружили, что большинство ближайших родственников четвероногих рыб имели исключительно низкие темпы анатомической эволюции, что позволяет предположить, что эти животные были довольно хорошо адаптированы к своему водному образу жизни. Однако эволюционные линии, приведшие к появлению первых тетраподов, наоборот, отличались высокими темпами эволюции, которые сохранялись в течение 30 миллионов лет.

Все части скелета четвероногих находились под сильным давлением направленного отбора для развития новых адаптивных функций, но череп и челюсти развивались быстрее, чем остальная часть тела, включая конечности. Это объясняется тем, что эволюция конечностей была более важной на поздней стадии, когда животные уже были приспособлены к жизни на суше. Также ученые обнаружили, что, несмотря на высокие темпы эволюции, скорость образования новых видов животных оставалась относительно низкой.

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