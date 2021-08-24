Хит 2000-х «Я теряю корни» оказался песней про Иисуса Христа

Хит «Я теряю корни» группы «Корни» оказался песней про Иисуса Христа. Об этом бывший солист коллектива Павел Артемьев рассказал в четвертой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

Артемьев заявил, что написал композицию еще в подростковом возрасте. «Я тогда в Италии жил, как раз учился там в консерватории, и, как мне казалось, я был в ссылке и в заточении», — признался артист.

«Изначально это песня про Иисуса Христа», — подчеркнул музыкант, отметив, что публика поняла хит иначе. Артемьев также вспомнил, как успех композиции заставил его поверить, что он — фронтмен «Корней», хоть это и не соответствовало действительности.

Группа «Корни» была образована во время проекта «Фабрика звезд-1», коллектив стал победителем реалити-шоу, выходившем в 2002 году. В нынешний состав входят Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев. Павел Артемьев покинул группу «Корни» в 2010 году после истечения срока его контракта, и занялся театральной и сольной музыкальной деятельностью.

В четвертой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2003 году, безумствах группы «Ленинград» и войне Юрия Шевчука с поп-индустрией, а также о самых громких хитах начала миллениума. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, а третью — здесь. Первый сезон проекта, посвященный поп-музыке 1990-х, доступен на YouTube.

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