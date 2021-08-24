Экс-фронтмен Sex Pistols проиграл суд с бывшими коллегами по группе

Экс-фронтмен английской панк-группы Sex Pistols Джон Лайдон, известный также как Джонни Роттен, проиграл суд в Лондоне с бывшими коллегами по коллективу. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что судебный процесс начался из-за использования в сериале о Sex Pistols композиций группы. Речь идет о шестисерийном фильме «Пистолет» режиссера Дэнни Бойла.

Лайдон отказался от сделки по авторским правам, в связи с чем его экс-коллеги гитарист Стив Джонс и барабанщик Пол Кук подали к нему иск, когда тот попытался запретить использование музыки коллектива в новом телесериале. Музыканты настаивали, что между членами группы было соглашение, согласно которому подобные решения принимаются большинством голосов. Лайдон ответил, что эта договоренность никогда не применялась.

Верховный суд Великобритании постановил, что старый контракт продолжит действовать и большинство участников Sex Pistols могут отвергнуть вето любого из них, если тот, по их мнению, ведет себя неблагоразумно. Джонс и Кук приветствовали решение судьи, отметив, что оно внесло ясность в порядок принятия решений.

Съемки биографической многосерийной картины «Пистолет» начались в марте на киностудии Disney. В ее основу легли воспоминания гитариста группы Стива Джонса Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, опубликованные в 2016 году. По мнению Лайдона, он представлен в них в невыгодном свете.