Лидер Sex Pistols раскритиковал активистов из США и встал на защиту Черчилля

Лидер панк-группы Sex Pistols Джон Лайдон, известный также как Джонни Роттен, раскритиковал активистов из США и встал на защиту бывшего премьер министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Исполнитель рассказал, что несколько лет назад переехал из Лондона в Калифорнию, чтобы заботиться о 78-летней жене Норе Форстер, борющейся с болезнью Альцгеймера. По его словам, Нора считает США более комфортным для жизни государством, чем Великобритания. Лайдон выразил обеспокоенность современным политическим активизмом в стране.

«Эти люди на самом деле вовсе не бесправны. Они просто считают себя особенными. Это эгоизм, и в этом отношении он вызывает разногласия и может привести только к неприятностям. Откуда берется эта чепуха о "моральном большинстве", когда они в основном делают все неправильно и осуждают любого, кто не соответствует текущему общественному мнению?» — поразмышлял 65-летний музыкант.

Он также выразил недовольство своими соотечественниками, которые задумались о пересмотре отношения к личностям национальных героев прошлого, особенно к бывшему премьер-министру Уинстону Черчиллю. Активисты считают экс-лидера Великобритании колонизатором и расистом. Лайдон же подчеркнул, что это не умаляет его заслуг перед отечеством.