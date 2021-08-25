Пресс 56-летней супермодели в полуобнаженной съемке удивил фанатов

Паулина Поризкова станцевала в пиджаке на голое тело и удивила поклонников своей фигурой

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась коротким роликом в откровенном образе и удивила поклонников стройным телосложением. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 56-летняя модель двигается под музыку во время съемки в полуобнаженном виде. На ней — черные трусы и серый расстегнутый пиджак, который частично обнажает ее грудь. Поризкова позирует с распущенными волосами, а ее образ дополняют золотистые кольца и подвеска. В подписи к публикации, которая набрала больше 62 тысяч лайков, знаменитость рассказала о том, что ей легче раскрепощаться для фото перед женщиной-фотографом.

Фанаты оценили внешний вид супермодели в комментариях. «Этот пресс... Я умерла», «Невероятная», «Боже мой, какая же ты красивая», «Леди с горячей фигурой!», «Ты все еще потрясающе выглядишь! Безумно вдохновляешь», «Просто восхитительный пресс», — похвалили они.

В июле Паулина Поризкова снялась топлес с подругой и удивила подписчиков. На фото женщины запечатлены с распущенными волосами. При этом их обнаженную грудь прикрывают изображения медицинских масок, которые нанесены на снимок с помощью фоторедактора.

