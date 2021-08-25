Контрабанда с украшениями на 36 миллионов рублей в Москве попала на видео

Украшения на 36 миллионов рублей, незаконно привезенные в Москву, попали на видео

Украшения на 36 миллионов рублей, которые тайком пытался провезти в Москву Зия Бабаев — сын предпринимателя Мехраджа Бабаева, попали на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны цепочки, подвески, кулоны, серьги, браслеты, часы, а также коробки с названиями ювелирных брендов. Некоторые ювелирные изделия выполнены из платины и титана.

Таможенники задержали прилетевшего из Стамбула Зию Бабаева в аэропорту Внуково при попытке незаконно провезти дорогие украшения на полмиллиона долларов. Драгоценности изъяли и отправили на экспертизу.

Зие Бабаеву может грозить уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, а также за контрабанду стратегически важных материалов.

Ранее сообщалось, что в 2009 году в швейцарском кантоне Женева произошло громкое ДТП с участием россиянина. За рулем автомобиля Lamborghini находился Зия Бабаев, который на тот момент был студентом международного центра МГУ в Женеве. В ночь на 20 ноября 2009 года, будучи в нетрезвом состоянии, он врезался в автомобиль Volkswagen, в результате чего 70-летний водитель этой машины получил серьезные травмы.

Бабаеву было предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений по неосторожности, нарушении правил дорожного движения и вождении автомобиля без водительского удостоверения. Однако Швейцарский суд отпустил его на свободу под залог 100 тысяч франков (99,5 тысячи долларов).

ДТП стало следствием незаконных гонок, которые устроил Бабаев и его приятели на дороге общего пользования. Участниками предполагаемых гонок были сыновья предпринимателя Тельмана Исмаилова Сархан и Алекпер, а также Сергей Калашников и Василий Нивашкин. Они были допрошены полицией, после чего покинули Швейцарию.