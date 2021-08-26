Россиянка с отрубленными бывшим мужем руками стала матерью в третий раз

Российская телеведущая с отрубленными бывшим мужем руками стала матерью в третий раз

Телеведущая и блогерша Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук из ревности, объявила о рождении третьего ребенка. Об этом 28-летняя россиянка рассказала на своей странице в Instagram.

Она опубликовала кадр с новорожденным сыном и сообщила подписчикам, что очень счастлива.

«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10», — рассказала Грачева. Она добавила, что вес сына составляет 3700 граммов, рост 53 сантиметра.

По информации издания StarHit, роды Грачевой прошли в элитном роддоме на Фурштатской улице, где на свет появились дети экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, актрисы Анастасии Мельниковой, телеведущего Ивана Урганта, Олимпийской чемпионки Елены Бережной и другие звездные наследники.

В декабре 2017 года муж Дмитрий Грачев вывез Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть, для правой руки изготовили протез. Маленькие сыновья Грачевой не знают о поступке отца, им сказали, что мать попала в ДТП. Бывшего мужа женщины приговорили к 14 годам колонии строгого режима.