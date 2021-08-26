Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети

Наряд супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, в котором она посетила кинофестиваль Angouleme Film Festival, подвергся критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Известно, мероприятие состоялось в городе Ангулем. Папарацци запечатлели 68-летнюю знаменитость в облегающих синих джинсах, классической рубашке и пиджаке белого цвета. В качестве обуви она выбрала черные туфли на высоком каблуке. В руках у Макрон светлая сумка.

Фотографы также сфотографировали крупное обручальное кольцо жены французского лидера, которое украшено россыпью из бриллиантов. Помимо этого, Макрон надела золотые часы, бренд которых не раскрывается.

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Читатели издания не оценили образ первой леди и обругали ее в комментариях под опубликованными фотографиями. «Интересно, сколько налогов французов потратили на ее наряд?», «Брижит, хватит молодиться», «Ужасный наряд», «Мне кажется, она забыла, сколько ей лет», «Старомодный образ», «Первая леди должны выглядеть лучше», — высказывались они.

В апреле другой образ Брижит Макрон, который она выбрала для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, раскритиковали в сети. Ее запечатлели в платье выше колена модного дома Louis Vuitton, на которое нанесен графический принт в виде монограммы бренда оранжевого и белого цветов.