Россиянка побывала в самом финском городе и разочаровалась его русской бедностью

Россиянка побывала в Сортавале, который считается самым финским городом страны, и рассказала о его «русской бедности». Своими впечатлениями о поездке она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению девушки, самое интересное место в городе для туриста — это причал, где местные жители продают копченую рыбу, ягоду и шишки. Кроме того, ей понравилось несколько отреставрированных изб, которые выглядят эффектно на контрасте с современными зданиями.

Она отметила, что за набережной скрывается «мерзкий городишко», где нет ничего кроме нескольких супермаркетов и парка с 10 лавочками.

Также ей не понравился вид на город, который открывается с соседней 60-метровой горы. По словам путешественницы, в нем нет «ничего романтичного» — только крыши одинаковых пятиэтажек.

«Город не понравился, с такой бешеной популярностью он достоен большего и лучшего. Я разочарована», — резюмировала она.

Ранее в марте российская туристка отдохнула в Абхазии и описала страну фразой «будто вернулась в СССР». Она рассказала о впечатляющих пейзажах, которые сменяются разрушенными войной домами. «Мир здесь словно остановился и покрылся тонкой пленкой общей тоски», — добавила она.