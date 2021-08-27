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Пакистанские пограничники расстреляли троих афганских беженцев

Пакистанские силовики атаковали афганских мигрантов на границе
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Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters

Пакистанские пограничники открыли огонь по беженцам из Афганистана, которые пытались нелегально пресечь границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация).

Группа из десяти афганских мигрантов надеялась попасть в Пакистан в районе КПП Торкхам на северо-западе страны, но была атакована силовиками. По словам источника, военные расстреляли троих, еще пятеро ранены.

Источник добавил, что несмотря на то, что в Афганистане уже день, никто не убрал тела у пограничного пункта. Они по-прежнему лежат там.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал афганцев искать другие возможности спастись от «Талибана». Он порекомендовал беженцам попытаться бежать из Афганистана через соседние Иран или Пакистан. «Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше», — отметил Уоллес.

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