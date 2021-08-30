Названы главные музыкальные хиты 2004 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук определили главные музыкальные хиты 2004 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

В плейлист вошла композиция «Черный бумер» белорусского рэпера Сереги. Трек был выпущен на фоне выхода популярного фильма «Бумер» Петра Буслова, и воспевается в нем одноименный, тоже черный автомобиль марки BMW. Песня стала визитной карточкой хип-хоп-исполнителя.

Также в списке — «Районы-кварталы» группы «Звери», созданной продюсером Александром Войтинским специально под ее солиста Романы Билыка. Билык, выпускник Таганрогского строительного ПТУ, переехал в Москву в 2000 году и поначалу пытался писать рэп-композиции, однако затем занялся поп-роком и прославился на всю страну.

В перечень попал и трек «Потабачим», ознаменовавший кардинальные изменения в образе и карьере хип-хоп-исполнителя Децла. Музыкант Кирилл Толмацкий заявил, что будет выступать под псевдонимом Le Truk и выпустил альбом «Aka Le Truk», в который и вошел его новый хит.

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.