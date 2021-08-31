Во «ВКонтакте» появится почта

В социальной сети «ВКонтакте» появится почта. Пользователи смогут завести личный электронный ящик с коротким доменом @vk.com, а также настроить его под себя с помощью эксклюзивных фонов и технологичного управления рассылками. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Пользователям будут доступны яркие темы оформления от «ВКонтакте», сортировка писем и умные ответы, которые работают на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием. Безопасно и просто авторизоваться во VK Почте можно с помощью единой учетной записи VK Connect.

При получении письма от магазина пользователи смогут сразу перейти в чат с компанией и задать нужные вопросы: например, о сроках доставки или статусе заказа. Уже сейчас быстро связаться можно с семью компаниями, среди которых Ozon, Wildberries и Lamoda. Этот список будет расширяться и вскоре прямо из письма можно будет открыть чат практически с любым брендом или маркетплейсом.

Отмечается, что новый сервис будет отличаться повышенной безопасностью. Защитить почту можно будет с помощью двухфакторной аутентификации, Touch ID или Face ID. При этом отдельного пароля для почты не будет. Кроме того, ящики пользователей VK Почты будут находиться под защитой антиспам-системы, которая сбережет их от нежелательного контента.