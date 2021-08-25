Приложение «Звонки ВКонтакте» способно объединить во время звонка до 2048 человек

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала десктопное приложение для видеозвонков, способное объединять до 2048 человек. Возможности, которые предлагаются пользователям, описаны в пресс-релизе соцсети.

Общаться посредством видеозвонков можно будет как через веб-версию платформы, так и с помощью мобильного приложения. Принятые специалистами решения позволили добиться более высокого качества аудио и видео, а также стабильной связи.

Функционал приложения для десктопов предусматривает возможность нейтрализовывать посторонние шумы во время разговора. Помимо прочего, пользователи получат возможность демонстрировать свой экран в ходе звонков в разрешении 4К. «Также все участники звонка, которые подключились из нового приложения для десктопов, могут устанавливать AR-фоны», — уточнили в пресс-службе, подчеркнув, что данные фоны разработаны на базе AR-платформы, которую ранее анонсировали в клипах «ВКонтакте».

В будущем компания планирует расширить возможности приложения, чтобы участвовать в звонках смогло неограниченное число человек. Отмечается, что присоединиться к онлайн-созвонам можно будет и анонимно, без профиля в соцсети. Кроме того, доступна запись и трансляция звонка на личную страницу или страницу сообщества.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» объявила о перезапуске видеоплатформы. Это обновление станет одним из крупнейших в 2021 году. Уточнялось, что пользователям будет доступен просмотр видео и прямых эфиров в высоком качестве 4К, оценить которое поможет стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay.