Проклова возмутилась поведением россиян на пляжах Сочи

Советская и российская актриса Елена Проклова возмутилась поведением людей на пляжах Сочи. Артистка высказала свое мнение в интервью для «Комсомольской правды».

Проклова рассказала, что сейчас много времени проводит в Сочи, где она ранее приобрела недвижимость. 67-летняя артистка подчеркнула, что много времени проводит в своем саду. Одновременно с этим строится ее дом с видом на море. Она отметила, что в целом довольна жизнью в курортном городе, однако ее впечатления омрачили российские туристы на пляже.

«Там — орущие, злобные взрослые, которые бьют своих детей по заднице: "Не кидай в тетю камни! Сколько тебе можно говорить...". И грязное море, в которое заходить не хочется», — заявила Проклова, добавив, что не желает отдыхать на подобном море. По словам актрисы, тишиной она может насладиться только в горах.

Ранее Елена Проклова показала свою новую квартиру в Сочи. Отмечается, что она приобрела в одной из местных новостроек четыре «однушки» на одном этаже.