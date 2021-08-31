Диджей Рикардо Вильялобос выступит в Москве

Чилийско-немецкий диджей и продюсер Рикардо Вильялобос даст концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыкант выступит 11 сентября в клубе Mutabor. Мероприятие начнется в 22:00.

Отмечается, что в своих сетах Вильялобос виртуозно лавирует между прагматичным интернациональным техно, сексуальным хаусом, меломанскими раритетами и неубиваемыми бэнгерами. Музыкант славится своим вкладом в такие направления, как minimal techno и microhouse.

Это не первое выступления диджея в Mutabor. Он уже играл в клубе в мае 2019-го года. Кроме того, артист выступал на российском фестивале Outline.