Прибыль Совкомбанка в первом полугодии выросла в 2,7 раза

Чистая прибыль Совкомбанка по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 2,7 раза до 26 миллиардов рублей, Устойчивая прибыль за шесть месяцев 2021 года увеличилась на 87 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 24 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

Вклад банка Восточный, приобретенного во втором квартале 2021 года, в прибыль Группы Совкомбанка составил 1,4 миллиарда рублей.

Активы банка за первое полугодие выросли на 25 процентов до 1,9 триллиона рублей, как за счет органического роста, связанного с восстановлением экономики после пандемии, так и в связи с покупкой банка «Восточный».

Капитал банка за первое полугодие 2021 года вырос на 10 процентов и достиг 207 миллиардов рублей.

Показатель рентабельности капитала (ROE) от регулярного бизнеса вырос до 28 процентов (20 процентов по итогам 6 месяцев 2020 года).

Розничный нетто-кредитный портфель вырос за полгода на 44 процента, до 429 миллиардов рублей за счет роста портфеля карты «Халва», залогового кредитования, а также покупки банка «Восточный», розничный портфель которого составлял 75 миллиардов рублей. Процентные доходы розничного бизнеса выросли по сравнению с первым полугодием 2020 года на 46 процентов и составили 42 миллиарда рублей. Комиссионные доходы розницы выросли на 14 процентов и составили 11 миллиардов рублей.

«Все основные розничные бизнес линии в первом полугодии показали уверенный рост активов и доходов: на 30 процентов вырос ипотечный портфель, а по совокупным выдачам автокредитов в первом полугодии Банк вошел в тройку крупнейших автокредитных банков страны. Проведенный летом этого года ребрендинг карты «Халва», и ее активная реклама в медиа позволят нарастить темпы роста выдач карт рассрочки во втором полугодии. После интеграции розничного бизнеса банка «Восточный» мы ожидаем существенного увеличения доли банка на рынке банковских карт с лимитами и в сегменте потребительского кредитования», — говорит Сергей Хотимский, Совладелец и первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк».

Средства корпоративных клиентов выросли с начала года на 27 процентов, до 644 миллиардов рублей в основном за счет притока корпоративных депозитов (+36 процентов по сравнению с 31 декабря 2020 года).

Корпоративный бизнес. Корпоративное кредитование вновь стало одним из драйверов роста прибыли и активов банка. Нетто-портфель кредитов крупным компаниям («голубым фишкам») и государственным заемщикам вырос за полгода на 59 процентов, до 422 миллиардов рублей, а объем нетто-кредитов субъектам МСП вырос на 34 процента, до 111 миллиардов рублей. Процентные доходы корпоративного бизнеса выросли на 25 процентов, до 17 миллиардов рублей. Комиссионные доходы корпоративного бизнеса за отчетный период выросли также на 25 процентов, до 6 миллиардов рублей.

«Банк остается одним из самых эффективных в России по возврату на капитал, несмотря на растущую капитальную базу. Проведенная диверсификация бизнеса и создание полноценной финансовой группы позволяют банку увеличивать устойчивую прибыль, которая в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 87 процентов, несмотря на сложные внешние условия. Мы видим огромные возможности для дальнейшего роста, так как наша доля рынка остается менее 2 процента», — отметил Дмитрий Гусев, Председатель правления Совкомбанка.

Чистая прибыль компании Совкомбанк лизинг (входит в Группу Совкомбанка) по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 432 миллиона рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2021 года страховая компания Совкомбанк Страхование получила чистую прибыль (по ОСБУ) в размере 567 миллионов рублей, что на 552 миллиона больше, чем годом ранее. Активы Совкомбанк Страхование выросли на 59 процентов и составили 12 миллиардов рублей.

Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» получила чистую прибыль в размере 509 миллионов рублей, активы компании выросли до 24 миллиардов рублей, страховая премия составила 3 миллиарда рублей.

