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Пять человек пропали без вести с разбившегося военного вертолета США

ABC News: у берегов Калифорнии разбился вертолет ВМС США, пять человек пропали без вести
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Фото: Stephanie Contreras / U.S. Navy / Reuters

У берегов города Сан-Диего (штат Калифорния) разбился вертолет ВМС США. Пять членов экипажа пропали без вести, сообщает ABC News со ссылкой на представителя береговой охраны США.

Вертолет MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln ранее 31 августа. Он упал в воду примерно в 110 километрах от берега Сан-Диего в 16.30 по местному времени (2.30 мск). Сейчас на месте крушения проводятся поисково-спасательные работы.

По данным береговой охраны, одного человека удалось найти. Военно-морской флот США также подтвердил, что один член экипажа был спасен, а поиски других продолжаются.

8 августа одномоторный самолет потерпел крушение и рухнул на жилой дом в городе Виктория в американском штате Миннесота. По словам очевидцев, самолет буквально начал рассыпаться на части еще в воздухе, а после столкновения с жилым домом загорелся. При крушении самолета на земле никто не пострадал — по данным СМИ, в момент происшествия в доме никого не было. Предположительно, на борту небольшого самолета модели Mooney M20 находились два человека. По словам шерифа местной полиции, из находившихся на борту никто не выжил.

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