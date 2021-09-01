«Король пчел» рассказал о 30-летней карьере пчеловода без единого укуса

Самопровозглашенный «Король пчел» из Руанды ни разу не был ужален за 30 лет пчеловодства

Самопровозглашенный «Король пчел» из Руанды Ндайисаба утверждает, что уже 30 лет позволяет насекомым ползать по всему телу и ни разу не был ужален. О своей карьере пчеловода он рассказал в беседе с Daily Star.

Ндайисаба с детства ухаживает за насекомыми. «Чтобы управлять пчелами, я должен сначала найти пчелиную матку. Затем я помещаю ее на свое тело, чтобы привлечь других пчел», — объяснил он. Обитатели улья, по его словам, следуют за маткой и защищают ее, образуя вокруг нее щит. Рой пчел на теле руандийца выглядит как шуба из насекомых.

Мужчина убежден, что пчелы не ужалят его, потому что он хорошо разбирается в пчеловодстве. Это увлечение не только принесло ему популярность в общине, но и позволило получать доход за счет продажи меда.

В отличие от Ндайисабы, который утверждает, что его ни разу не жалили за 30 лет пчеловодства, опрошенная журналистами опытная пчеловод Кэти Ли из США рассказала, что ее кусали каждый раз, когда она усаживала насекомых на свое тело.

«Мы периодически опрыскиваем пчел сахарным сиропом. Хорошо накормленные насекомые реже жалят, поэтому мы следим за тем, чтобы они были сыты и довольны», — отметила Ли. По ее словам, перед выставкой она наносит вазелин под глаза и на губы, чтобы пчелы по ним не ползали. Она также затыкает уши и нос ватой, чтобы насекомые в них не забрались.

Ли предупредила, что без специальной подготовки не стоит совершать подобные трюки с пчелами. «На вашем лице и теле будут тысячи жалящих насекомых, поэтому вы должны быть физически и психологически готовы к тому, что вас ужалят много раз», — заключила она.

Ранее сообщалось, что американка прославилась в TikTok после публикации кадров, где она без защитного костюма берет пчел горстями и голыми руками переносит их в новый улей. Девушка объяснила, что так выглядит ее обычный рабочий день.