Академик оценил опасность обнаруженного в море контейнера реактора подлодки К-19

Академик РАЕН: обнаруженный в море контейнер реактора подлодки К-19 может быть опасен

Контейнер реактора атомной подлодки К-19, обнаруженный в Карском море, может оказаться опасен для окружающей среды, если его затопили, не выгрузив полностью активную зону. Об этом рассказал вице-адмирал, академик РАЕН Тенгиз Борисов, передает «Общественная служба новостей».

По словам Борисова, если лодка идет на утилизацию, ее реактор выгружается и его должны захоронить в могильнике или подержать в хранилище, которое обычно расположено далеко от жилья людей.

В данном случае, если реактор затопили с выгруженной активной зоной, то он не несет серьезной опасности как радиоактивный объект и его можно оставить на дне.

«Нужно изучить документы, в каком состоянии был реактор, когда его топили. Бывали случаи, когда затапливали реакторы с невыгруженной активной зоной или с частично выгруженной. Если он пуст, то беспокоиться нечего», — сказал Борисов.

Об обнаружении контейнера К-19 на дне Карского моря у берегов России стало известно ранее 2 сентября. Адмирал Вячеслав Попов объяснил, что контейнер захоронен в море, потому что в советское время затопление ядерных реакторов считалось относительно безопасным, а технологии переработки ядерного топлива не существовало.

Он также добавил, что советская атомная подлодка К-19 пережила много аварий, потому что была первой в своем классе. Ее спустили на воду в 1959 году, она служила до 1990 года — для продления срока службы ее постоянно ремонтировали.