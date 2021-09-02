Россия
 
Последние новости
«Талибан» анонсировал удар лучшими силами по сопротивлению Панджшера
Суд Киева продлил Медведчуку круглосуточный домашний арест
Полиция пришла с обыском к мужу Гай Германики в роскошный отель в центре Москвы 
Американский посол прокомментировала отказ Грузии от финансовой помощи ЕС
США выделят Украине более 45 миллионов долларов
Сборная России отозвала футболиста перед матчами отбора ЧМ-2022
Раскрыты критерии при выборе пригодных к эксплуатации после ДТП автомобилей
«КамАЗ» создал автобус на водороде
Военные США разломали технику и устроили погром перед уходом с афганской базы
В России назвали F-35 летающими гробами
Новости партнеров
Прослушать новость

Академик оценил опасность обнаруженного в море контейнера реактора подлодки К-19

Академик РАЕН: обнаруженный в море контейнер реактора подлодки К-19 может быть опасен
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал «Отряд Центроспас»

Контейнер реактора атомной подлодки К-19, обнаруженный в Карском море, может оказаться опасен для окружающей среды, если его затопили, не выгрузив полностью активную зону. Об этом рассказал вице-адмирал, академик РАЕН Тенгиз Борисов, передает «Общественная служба новостей».

По словам Борисова, если лодка идет на утилизацию, ее реактор выгружается и его должны захоронить в могильнике или подержать в хранилище, которое обычно расположено далеко от жилья людей.

В данном случае, если реактор затопили с выгруженной активной зоной, то он не несет серьезной опасности как радиоактивный объект и его можно оставить на дне.

«Нужно изучить документы, в каком состоянии был реактор, когда его топили. Бывали случаи, когда затапливали реакторы с невыгруженной активной зоной или с частично выгруженной. Если он пуст, то беспокоиться нечего», — сказал Борисов.

Об обнаружении контейнера К-19 на дне Карского моря у берегов России стало известно ранее 2 сентября. Адмирал Вячеслав Попов объяснил, что контейнер захоронен в море, потому что в советское время затопление ядерных реакторов считалось относительно безопасным, а технологии переработки ядерного топлива не существовало.

Он также добавил, что советская атомная подлодка К-19 пережила много аварий, потому что была первой в своем классе. Ее спустили на воду в 1959 году, она служила до 1990 года — для продления срока службы ее постоянно ремонтировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У берегов России обнаружили атомный реактор подводной лодки
Адмирал рассказал о подлодке К-19 после обнаружения контейнера ее реактора
В Арктике нашли затонувшую подлодку времен Великой Отечественной войны