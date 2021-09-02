Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии

Дрезденский оперный бал, который пройдет в Санкт-Петербурге 4 сентября, станет инструментом сближения России и Германии. Об этом организаторы сообщили во время пресс-конференции, посвященной мероприятию.

На ней выступили художественный руководитель и режиссер Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге Ханс-Йоахим Фрай, российский предприниматель и соорганизатор бала в Санкт-Петербурге в 2021 году Кирилл Шамалов, народный артист России Игорь Бутман и председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. Все они обратили внимание на перспективы сотрудничества двух стран.

«Дрезден и Петербург являются культурными столицами и у нас большие надежды, что мы сделаем из этого события что-то новое в геополитической реальности. Надеюсь, что это станет большой площадкой для взаимодействия России и Германии», — заявил Шамалов.

По его словам, идея проекта возникла в разгар пандемии, а у всех участников были личные мотивы. «Для меня опера что-то особенное. Я полностью поддерживаю проект, событие достаточно уникальное», — отметил бизнесмен и добавил, что мероприятие может стать «чем-то новым в геополитической реальности».

Его слова подтвердил Григорьев, который сказал, что бал станет площадкой для взаимодействия двух городов, а также будет нацелено интенсификацию взаимоотношений России и Германии. В свою очередь Игорь Бутман заявил, что «есть современные мотивы, но мы не должны забывать ту часть истории и культуры».

В ходе пресс-конференции Ханс-Йоахим Фрай поблагодарил Шамалова за организацию мероприятия и сотрудничество.