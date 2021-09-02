Немецкий танк Leopard 2 A7+ замедлили

Немецкий танк Leopard 2 A7+ стал тяжелее и медленнее

Модернизированные немецкие танки Leopard 2 A7+ стали медленнее, пишет «Российская газета», ссылаясь на опубликованные в сети характеристики машин, подготовленных для Венгрии.

Танк стал тяжелее — его масса увеличилась с 55 тонн до 67,5 тонны, вследствие чего скорость машины уменьшилась с 68 километров в час до 60 километров в час. Двигатель Leopard 2 A7+ остался таким же, как и у модели второй половины 1980-х годов — MTU MB 873 Ka 501 мощностью 1500 лошадиных сил. Запас хода по топливу — 550 километров.

Также танк получил обновленные тепловизоры.

В августе член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко заявил, что конкурентами российского танка Т-14 «Армата» являются M1 Abrams, Leclerc, Leopard 2, Merkava и Challenger 2.

В мае журнал The National Interest перечислил четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».