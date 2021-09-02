Женщина 100 дней снимала видео о жизни поросенка и убила его ради блюда

Жительница Японии в течение 100 дней вела на YouTube видеодневник, в котором описывала жизнь домашнего поросенка, а затем убила его и зажарила на открытом огне.

Мини-пиг по кличке Кальби стал персонажем серии видеозаписей на канале «Eaten Pig after 100 days». Владелица животного документировала повседневную жизнь поросенка. Она публиковала записи, на которых играла с питомцем, водила его на прогулки, кормила любимой едой и даже отмечала его день рождения.

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В то же время с самого начала видеоблога женщина заявляла, что собирается убить Кальби после того, как поросенок проживет в ее доме 100 дней. 1 сентября блогерша, как она сама утверждает, разделала питомца на мясо.

Последнюю видеозапись японка сопроводила предупреждением, в котором не рекомендовала смотреть ее людям со слабым сердцем. Видео начинается с меланхоличной мелодии, которая резко отличается от веселого музыкального сопровождения других записей блога.

В начале записи видно, как женщина гладит Кальби. Затем она сажает животное в переноску, уезжает, достает поросенка из машины и уносит за кадр. Через некоторое время видно, как другой человек приносит картонную коробку и ставит ее в багажник.

В следующем кадре блогерша извлекает тушу поросенка из коробки у себя на кухне. По размеру поросенок похож на Кальби. Помыв и приправив поросенка оливковым маслом, перцем и другими приправами, женщина зажарила его целиком на открытом огне.

Перед тем, как употребить поросенка в пищу, она сложила руки в жесте «Итадакимасу», который в японской культуре означает благодарность всем, кто сделал эту пищу возможной, и пожелание приятного аппетита. Жест также выражает уважение к природе.

Видео заканчивается на том, что хозяйка поросенка зажигает ароматическую палочку и ставит ее перед мемориалом, посвященным Кальби.

Запись набрала более 19 тысяч лайков и 4,7 тысячи дизлайков. Пользователи активно обсуждают судьбу Кальби. Большинство из них выразили печаль из-за ухода Кальби, но многие отметили, что поросенок научил их ценить жизнь. «Теперь он живет с тобой всегда», — написал один из пользователей.

Многие авторы комментариев предположили, что на самом деле Кальби до сих пор жив. Они обратили внимание на строку текста, которая на долю секунды показалась в правом нижнем углу видео. В ней говорится: «Эта история — выдумка». Другие пользователи ответили им, что даже если Кальби жив, другая свинья отдала свою жизнь за то, чтобы стать обедом для человека.

Ранее сообщалось, что сразу в двух странах стало известно о случаях побега свиней из перевозивших их на бойни грузовиков. Один из таких инцидентов произошел в одной из стран Южной Америки: на записи видно, как увесистая свинья переваливается через борт кузова и падает на землю.