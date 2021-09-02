Суд приравнял к задержанию долгую беседу россиян с полицией

Сотрудники полиции не имеют права удерживать человека больше трех часов. Такую практику приравняли к задержанию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на обзор судебной практики.

Уточняется, что правоохранители могут так сделать, так как после оформления задержания начинается юридический отсчет времени, но данная практика является нарушением. По словам советника Федеральной палаты адвокатов России Нвера Гаспаряна, принудительное задержание человека свыше трех часов без протокола противоречит требованиям закона.

«Действующие нормы закона не предусматривают право сотрудников удерживать в полиции лицо, которое не является подозреваемым либо обвиняемым, без наличия для этого законных оснований, в частности, оформления протокола задержания», — добавил он.

Вместе с тем если следователь официально (под протокол) задает вопросы, человек должен ему отвечать честно. За исключением тех случаев, когда показания могут привести в тюрьму самого человека или его близких. «Самый распространенный случай свидетельского иммунитета — это право лица не давать показания против себя самого, своего супруга, близких родственников (ст. 51 Конституции РФ)», — заключил Гаспарян.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила отставку двух заместителей председателя Верховного суда (ВС) России — Олега Свириденко и Василия Нечаева. Свириденко, который был замглавы ВС — председателем судебной коллегии по экономическим спорам ВС, покинул свой пост после того, как кадровая комиссия президента не поддержала его кандидатуру для назначения на должность.