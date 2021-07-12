Против российской судьи возбудили дело из-за взятки в 50 тысяч долларов

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила возбуждение уголовного дела о посредничестве при взятке против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просил согласия на возбуждение уголовного дела по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). По российскому законодательству дело против судей может быть возбуждено с согласия ВККС на основе запроса председателя СКР.

По версии следствия, Кондрат предложила рассматривающей дело о банкротстве коллеге 50 тысяч долларов за вынесение решения о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц, и наоборот — непривлечении других. Судья сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было озвучено, кого привлечь к субсидиарной ответственности, а кого не нужно.

Как сообщил следователь Павел Кондратьев, обвиняемая судья на вызовы не являлась и на заседание не пришла, а ее интересы представлял адвокат.

Сам защитник женщины Алексей Ковалев отметил, что она самостоятельно подала ходатайство с просьбой взять у нее объяснения. По словам адвоката, в деле нет данных о событии преступления, средства передавались на покупку недвижимости, а не в качестве взятки. Ковалев попросил перенести заседание из-за болезни Елены Кондрат, которое подорвалось после обвинения ее сына в убийстве.

Cудье Арбитражного суда Москвы грозит наказание до 12 лет лишения свободы.