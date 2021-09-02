Эрнст порассуждал о будущем телевидения

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что телевидение никогда не устареет. О будущем ТВ он порассуждал в ходе марафона «Новое знание», сообщает РИА Новости.

«Телевидение само по себе не может устареть. Да, устаревает история с "сеткой" (сетка вещания — прим. "Ленты.ру"). Единственное глобальное изменение в том, что у телевидения была "сетка", и все каналы бились через программирование — кто сделает более хитрую "сетку" с более точным продуктом», — вспомнил Эрнст.

Глава канала добавил, что в настоящее время интернет позволяет смотреть контент отложенно — в тот момент, когда этого хочет сам человек. Благодаря этому зрители оказываются не привязаны к программе передач.

По словам Эрнста, потребность в том, чтобы смотреть и обсуждать что-то, пусть даже в разное время, осталась. Это значит, что устарели технические способы доставки контента, а не само телевидение, заключил генеральный директор Первого канала.

