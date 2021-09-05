Назван способ предотвратить сердечно-сосудистые заболевания у детей

Научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, детский кардиолог Анна Котова заявила, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых помогает правильный образ жизни: регулярные занятия спортом и правильное питание с отказом от вредной пищи, сообщает ТАСС.

Котова сообщила, что по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), более 80 процентов подростков сталкиваются с нехваткой физической активности. Так, в 2016 году 340 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточным весом или ожирением. По мнению кардиолога, это связано с массовым увлечением гаджетами.

«Лучший способ снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний — это максимально правильное питание, отказ от ежедневного употребления фастфуда и полуфабрикатов, досаливания еды», — подчеркнула Котова.