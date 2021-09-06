Клиент оставил официантке 73 тысячи рублей чаевых и оскорбил ее

В США клиент оставил официантке тысячу долларов (73 тысячи рублей) чаевых и оскорбительное послание на чеке. Она поделилась фотографией чека в посте на сайте Reddit.

Посетитель ресторана сделал заказ на 128 долларов (9,3 тысячи рублей). Перед уходом он оставил обслуживающей его официантке тысячу долларов чаевых и написал на чеке: «Принцесса с красивыми сосками, позвони мне», и добавил свои контакты.

Шокированная поступком гостя официантка поделилась случившимся с пользователями Reddit, которые оставили 400 комментариев под фотографией. Некоторые пользователи посчитали, что клиент оскорбил официантку, а другие начали шутить над ситуацией. Один из них написал: «Интересно, сколько бы мне дали за мои соски?» Другой добавил: «Дайте мне тысячу долларов и говорите мне все, что хотите».

Ранее сообщалось, что в Мадисоне, штат Висконсин, посетители ресторана оскорбили официанта и отказались оставить ему чаевые из-за его сексуальной ориентации. Неравнодушные люди решили поддержать мужчину и собрали для него 332 тысячи рублей чаевых.