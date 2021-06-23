Посетитель бара оставил официантам миллион рублей чаевых

Посетитель американского бара в городе Лондондерри, штат Нью-Гэмпшир, оставил официантам миллион рублей чаевых и предпочел сохранить анонимность. Об этом сообщает издание Fox News.

По словам владельца бара Stumble Inn Bar and Grill Майкла Зареллы (Michael Zarella), щедрый посетитель появился в заведении 12 июня 2021 года. Мужчина заказал два хот-дога с чили и сыром, чипсы со вкусом соленых огурцов, а также три напитка и заплатил за это 37,9 доллара (2,7 тысячи рублей). После гость оставил официантам чаевые в размере 16 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей).

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«Это невероятно. Я никогда в жизни не думал, что такое когда-нибудь случится в моем баре. Я не верил, что это правда, до тех пор, пока деньги не поступили на счет бара 18 июня», — сказал Зарелла.

Чаевые разделили между тридцатью сотрудниками заведения. Работники кухни и официанты выразили благодарность щедрому клиенту в посте на странице Stumble Inn Bar and Gril в Facebook. Однако мужчина предпочел не разглашать свое имя. «Он не хочет никакого пиара, ему вообще ничего не нужно. Я даже пытался оплатить его ужин в прошлую субботу, но он отказался», — прокомментировал владелец бара.

Ранее сообщалось, что в США щедрый клиент обогатил семь официантов любимого ресторана и довел их до слез. Клиент заплатил за завтрак 43 доллара и заодно оставил официантам своего любимого заведения щедрые чаевые — тысячу долларов (71 тысяча рублей).