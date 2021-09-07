Украинская чиновница подбрасывала мэру землю с кладбища для наведения порчи

Украинская чиновница из города Ромны в Сумской области устраивала в рабочее время сеансы «черной магии», пытаясь навести порчу на градоначальника и других сотрудников. Сюжет об этом вышел в эфире телеканала ТСН.

Как рассказал журналистам мэр города Олег Стогний, начальница отдела кадров в течение несколько месяцев подбрасывала к его двери в кабинет землю с кладбища. Согласно поверьям, такой ритуал способен навлечь несчастье и беды на «жертву» и принести горе в ее семью. Женщину вычислили по камерам внутреннего наблюдения, комментировать свой поступок она отказалась.

«Это была земля и разный хлам. Я ее вызвал к себе и своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните нам, что вы делали?" Сидит, молчит, глазами только водит», — рассказал Стогний. После вызова «на ковер» чиновница покинула пост по собственному желанию, однако все обвинения в свой адрес отвергла. Позже руководство приняло решение пригласить священника и освятить все кабинеты.

Ранее стало известно, что жительнице Чечни пришлось публично извиняться за визит к колдунье. Силовики обыскали дом пенсионерки и нашли «доказательства» ее причастности к занятиям «черной магией». Женщина рассказала, что переживала из-за развода дочери и воспользовалась услугами незнакомки, предложившей воссоединить супругов. При этом местное духовенство назвало такие действия «колдовством, способным убить человека».