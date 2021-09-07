Сомнологи раскрыли секрет «не спавшей 40 лет» женщины

Врачи-сомнологи из Китая раскрыли секрет женщины, которая, по собственному признанию, не спала 40 лет. Об этом сообщает Bastille Post.

Жительница китайской провинции Хэнань Ли Чжаньин утверждает, что перестала спать, когда ей было пять или шесть лет. С тех пор она проводила на ногах сутки напролет.

Муж Ли, Лю Суоцин, обратил внимание на странное поведение жены, когда проснулся однажды ночью и увидел, что та занимается домашними делами. Ли утверждала, что совсем не устала и сон ей не нужен. Сначала мужчина подумал, что у жены бессонница и купил ей снотворного, но таблетки не помогли. Ли несколько раз обращалась в больницу, но доктора не находили никаких отклонений.

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В 2021 году китаянка отправилась в пекинскую Клинику сна и дыхания, где выяснилось, что на самом деле она спала, причем около 16 часов за двое суток наблюдений. Но при этом пациентка сохраняла возможность заниматься осознанной деятельностью. Врачи описали ее состояние как «сходное с лунатизмом».

Сомнологи установили, что, засыпая, женщина становилась чуть более вялой и менее восприимчивой к внешним раздражителям, однако могла отвечать на вопросы и свободно двигаться.

Доктор, занимавшийся исследованием, сказал, что люди со схожими нарушениями сна обычно неожиданно «отключаются» на короткие промежутки времени и не в состоянии спать долго, однако у Чжаньин расстройство выразилось в крайне редкой форме. Более того, он добавил, что благодаря особенностям психики, и уверенности, что она никогда не спит, женщина отдыхает даже лучше обычного человека.

В 2019 году сообщалось, что страдающий лунатизмом мужчина сделал своей девушке предложение во сне и узнал о своем поступке только утром. Проснувшись, он обнаружил на пальце сожительницы кольцо, которое купил для перепродажи, а «невеста» рассказала ему о случившемся.