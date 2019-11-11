Мужчина набросился во сне на жену из-за редкого заболевания

Житель американского города Ашленд, штат Огайо, страдает от поведенческого расстройства сна. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 8.

Рон Уайтхолл (Ron Whitehall) много лет страдал лунатизмом, но это явление было непостоянным. Однажды он обнаружил себя в машине в час ночи. Уайтхолл дважды падал с лестницы, когда ходил во сне.

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С недавних пор мужчина начал чаще отыгрывать свои сновидения. От этого страдает его жена Джей Пи, с которой он состоит в браке 41 год. Когда мужчине снилось, как он противостоял школьному хулигану или отбивался от змеи, в реальности он хватал спавшую рядом супругу.

Женщина обеспокоена состоянием мужа. Она сообщила, что в жизни мужчина не агрессивен и никогда бы не обидел ее, но во сне ведет себя как другой человек. В результате Уайтхолл и Джей Пи решили спать в разных комнатах.

Семейная пара обратилась за помощью в клинику сна. Мужчине диагностировали поведенческое расстройство сна и назначили ему медикаментозное лечение.

В марте сообщалось, что жительница британского города Фэрхам, графство Гэмпшир, рассказала о редком заболевании, заставляющем ее есть вредные продукты по ночам. Около десяти лет назад британка начала в состоянии полусна по ночам ходить на кухню и поедать мороженое, торты, сладости и чипсы.

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