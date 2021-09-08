Мир
 
Последние новости
В МЧС подтвердили гибель с Зиничевым известного кинорежиссера
Помощник российского прокурора получил взятку за свое бездействие
Известный певец продаст квартиру в Москве и поужинает с покупателем
Верховная Рада провалила голосование о статусе главного союзника США
Лукашенко предложил отказаться от приема обратно нелегалов из ЕС
Нурмагомедов ответил на обвинения в провале взвешивания перед боем с Гейджи
Силуанов заявил о готовности России дать денег Белоруссии
Певице Глюкозе на два дня отшибло память после таблетки от Лолиты
Казахстанский бизнесмен отказался отдавать России «Буран»
Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева
Новости партнеров
Прослушать новость

Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России

Александр Вучич: с горечью воспринял весть о гибели российского министра МЧС Зиничева
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Республики Сербия Александр Вучич выразил глубокие соболезнования по поводу гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Телеграмму с соболезнованиями опубликовала президентская пресс-служба.

«С горечью воспринял весть о трагической гибели министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению людей в самых тяжелых ситуациях. Выражаю самые глубокие соболезнования правительству Российской Федерации, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева», — говорится в сообщении.

О гибели главы МЧС стало известно ранее 8 сентября. Министр погиб во время учений, проходивших в Красноярском крае, исполняя служебный долг. Зиничев пытался спасти поскользнувшегося у обрыва российского кинорежиссера Александра Мельника.

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким министра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить