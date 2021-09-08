Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России

Александр Вучич: с горечью воспринял весть о гибели российского министра МЧС Зиничева

Президент Республики Сербия Александр Вучич выразил глубокие соболезнования по поводу гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Телеграмму с соболезнованиями опубликовала президентская пресс-служба.

«С горечью воспринял весть о трагической гибели министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению людей в самых тяжелых ситуациях. Выражаю самые глубокие соболезнования правительству Российской Федерации, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева», — говорится в сообщении.

О гибели главы МЧС стало известно ранее 8 сентября. Министр погиб во время учений, проходивших в Красноярском крае, исполняя служебный долг. Зиничев пытался спасти поскользнувшегося у обрыва российского кинорежиссера Александра Мельника.

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким министра.