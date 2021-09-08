Барецкий вспомнил об окончившемся запоем знакомстве со Шнуровым

Шоумен Стас Барецкий рассказал об окончившемся запоем знакомстве с музыкантом Сергеем Шнуровым. Его слова приводятся в шестой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

Барецкий пришел в офис Шнурова вместе с музыкантами из группы «Елки». «Сидели, его ждали. Он там что-то задерживался, потом выяснилось — он за водкой ходил. И приходит мегазвезда, мы поздоровались, обнялись, сели», — вспомнил артист.

По словам шоумена, между ним и Шнуровым поначалу возникло напряжение, которое спало, как только лидер «Ленинграда» поставил на стол бутылку водки: «Тогда я понял, что все хорошо. Мы открыли эту бутылку, "Елки" не пили, ***** [черт возьми], просто это характеризует их, что они даже при такой звезде все равно водку не пили. Ну не пьют люди! А мы с ним *********** [напились]». Артист признался, что распитие алкоголя со Шнуровым переросло в трех- или четырехдневный запой, во время которого Барецкий ночевал у музыканта дома.

Стас Барецкий выступал в составе «Ленинграда» с 2005-го по 2008 год. Группа была основана Шнуровым в 1997-м и получила известность благодаря таким трекам, как WWW, «Менеджер» и «Мне бы в небо». Лидер коллектива, воспевавший в композициях группы алкоголь, отказался от его употребления в конце 2020-го.

В шестой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2005 году, альтернативной музыке в исполнении Amatory и Jane Air, а также об опере Леонида Федорова про Осаму бен Ладена и о самых громких хитах начала миллениума. Также доступны первая, вторая, третья, четвертая и пятая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.