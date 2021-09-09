Выявлен механизм формирования узора кошачьей шерсти

Ученые из США обнаружили ген, участвующий в формировании узора шерсти у кошек

Американские специалисты показали, что ген Dkk4 отвечает за формирование у домашних кошек на раннем этапе развития плода определенных узоров шерсти. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

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Ранее исследователям удалось обнаружить ген, который экспрессируется в основании фолликул и отвечает за «полосатость» кошек. Однако полоски видны уже на самом раннем этапе формирования фолликул, поэтому ученые из Стэнфордского университета предположили, что сам узор формируется до их возникновения.

В полученных при стерилизации самок тканях кошачьих эмбрионов им удалось выявить «предузоры» — утолщения кожи, которые были идентичны будущим узорам. Изучение этих тканей показало, что в тех участках кожи, которые потом станут фолликулами темной шерсти, очень активен ген Dkk4. Он является ингибитором сигнального пути Wnt, отвечающего за дифференцировку клеток во время развития эмбриона.

Исследователям удалось показать, что за исчезновение полос у некоторых абиссинских кошек ответственны именно мутации Dkk4 с утратой функции. «Если выключить Dkk4, темные области не исчезнут полностью — они станут меньше и плотнее сгруппированными», — отметил один из исследователей Грегори Барш.