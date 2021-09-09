Российский миллиардер предсказал превращение Китая из панды в «сильного дракона»

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что Китай способен изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА Новости.

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«Китай может очень быстро, знаете, превратится из такой приятной плюшевой панды в сильного дракона, который может изменить баланс сил», — предсказал он. Дерипаска отметил, что у Китая есть нацеленность на создание единого государства. «Это мы видели в случае с Гонконгом, теперь будет проецироваться на Тайвань — это абсолютно новая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что роль региональной политики будет возрастать, и для России это является шансом. «Наша экономика с 1990-х годов развивалась по принципу: присоединяемся к глобальной экономике — свои институты не развиваем. Появился мегарегулятор, который ничего не создал», — сказал миллиардер.

Ранее Дерипаска призвал мир сократить объемы потребления. Это путь к равновесию, считает он.

С середины XIX века до конца 1990-х годов Гонконг принадлежал Великобритании. Регион был сначала колонией, а затем зависимой территорией. В 1997 году Лондон передал город Китаю. Что касается Тайваня, то Пекин считает его неотъемлемой частью Китая. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году. Деловые и неформальные контакты между сторонами возобновились в конце 1980-х годов.