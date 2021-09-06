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Китай направил несколько ядерных бомбардировщиков в сторону Тайваня

Китай направил в сторону Тайваня 19 самолетов накануне ежегодных военных учений Тайбэя
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Фото: Public Domain / Wikimedia

Правительство Китая направило в тайваньскую опознавательную зону противовоздушной обороны 19 самолетов накануне ежегодных военных учений, организованных Тайбэем. Об этом сообщает The Guardian.

Это один из крупнейших вылетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за последние несколько недель. В составе вылета участвовали четыре ядерных бомбардировщика H-6, десять истребителей J-16 и четыре истребителя Су-30.

Самолеты пролетели к северу от спорного острова Пратас в опознавательную зону ПВО Тайваня. По данным газеты, провокационный вылет был сделан в ответ на военные действия в Тайваньском проливе.

10 августа власти Китайской Республики (Тайвань) заявили, что с 13 по 18 сентября проведут военные учения «Хань Куан» с участием всех родов войск. Президент Тайваня Цай Инь-вэнь заявила, что остров будет сосредоточен на увеличении возможностей асимметричной войны против китайской угрозы.

18 августа правительство КНР отработало сценарий крупномасштабной операции по захвату Тайваня. Учения организованы в ответ на провокации США в Южно-Китайском море.

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