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Тайвань начал кампанию по возвращению в ООН из-за враждебности Китая

Тайвань заручился международной поддержкой для получения места в ООН
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Фото: Walid Berrazeg / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Власти Китайской Республики (Тайвань) начали кампанию по возвращению в Организацию объединенных наций (ООН) и ищут поддержку мирового сообщества. Об этом сообщает South China Morning Post.

В правительстве Тайваня уверены, что мировой вклад государства во время пандемии COVID-19 увеличивает их шансы на возвращение в организацию. «Все больше и больше членов мирового сообщества осознают нашу необходимость присоединиться к международным организациям и усиливают поддержку нашего значимого участия в этих учреждениях», — заявила генеральный секретарь министерства иностранных дел Тайваня Лили Сюй.

По словам Сюй, республика уже заручилась поддержкой 15 официальных союзников острова и обратилась к другим сочувствующим странам с просьбой поднять этот вопрос в Генеральной ассамблее ООН, несмотря на сильную враждебность со стороны материкового Китая.

В августе Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск для нападения на островное государство, а также высадки десанта. По словам военного эксперта Сун Чжунпина (Song Zhongping), Китай устроил учения, чтобы потренироваться перед реальным захватом Тайваня.

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