В Китае появятся фургоны без водителей

Китайский стартап по автономному вождению WeRide совместно с автопроизводителем JMC (долей в ней владеет Ford Motor) разработает фургоны с автопилотом для городских логистических компаний. Об этом сообщает Reuters.

Пилотное тестирование планируется провести вблизи аэропорта в Гуанчжоу. WeRide уже тестирует автономные легковые автомобили и мини-автобусы.

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Стартап, штаб-квартира которого также находится в Гуанчжоу, намерен создать грузовые беспилотники с четвертым уровнем автоматизации — автопилот по большей части сам справляется с движением, в особенности на предсказуемых маршрутах, а внимание водителя требуется исключительно в сложных ситуациях. Наивысший пятый уровень — это полностью автономный автомобиль, для управления которым необходимо лишь определить пункт назначения и включить машину.

Искусственный интеллект сам принимает решение вне зависимости от сложности ситуации на дороге и погодных условий. Автомобили с пятым уровнем автономного вождения еще не производятся и, по мнению экспертов, появятся еще не скоро.

Китай активно использует беспилотники для решения различных задач. Так, их применили для борьбы с вредителями, уничтожающими урожай, — эффективность этого метода составила 98 процентов. Автономные транспортные средства используют также для уборки улиц, оповещения населения, борьбы с коронавирусом. В стране 75 процентов автовладельцев положительно относятся к транспортным средствам с автопилотом.