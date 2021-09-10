Рыбаки поймали акулу с мордой свиньи

На итальянском острове Эльба рыбаки поймали необычное животное, похожее на акулу с мордой свиньи. Об этом сообщает Daily Mirror.

Выяснилось, что на крючок попалась обыкновенная центрина, также известная как акула-свинья, которая находится под угрозой исчезновения и внесена в Красную книгу.

«Эта рыба достаточно часто встречается на Эльбе, но при этом не перестает удивлять местных жителей и туристов. Я даже как-то пытался поселить ее в одном из аквариумов, но вскоре отказался от этой затеи, потому что увидел, что этот вид не приспособлен к содержанию в неволе», — рассказал сотрудник местного океанариума Юрий Тиберто. Он добавил, что со свиньей рыбу сравнивают не столько из-за строения рыла, сколько из-за того, что она издает похожие на хрюканье звуки.

Обыкновенная центрина распространена в восточной части Атлантического океана. Она живет на глубине от 100 до 700 метров и питается кольчатыми червями. Максимальный зарегистрированный размер рыбы достигал 150 сантиметров.

Ранее сообщалось, что рыбак выловил в прибрежных водах провинции Восточная Нуса-Тенгара, Индонезия, беременную акулу, в которой оказался детеныш-мутант с «человеческим лицом». Ученый из Морского Попечительского Совета предположил, что необычный внешний вид акуленка вызван мутацией.