В беременной акуле нашли детеныша-мутанта с «человеческим лицом»

Рыбак выловил в прибрежных водах провинции Восточная Нуса-Тенгара, Индонезия, беременную акулу, в которой оказался детеныш-мутант с «человеческим лицом». Об этом сообщает газета Daily Mirror.

21 февраля Абдулла Нурен (Abdullah Nuren) случайно поймал во время рыбалки беременную акулу. Хищная рыба застряла в рыболовецком трале и умерла. 48-летний рыбак заметил, что самка вынашивала трех детенышей. Он разрезал акулье брюхо и обнаружил внутри двух обычных акулят и одного мутанта с большими глазами и ртом. Его рыло напоминало человеческое лицо.

Ученый из Морского Попечительского Совета Дэвид Шиффман (David Shiffman) предположил, что необычный внешний вид акуленка вызван мутацией.

Нурен решил сохранить рыбу и забрал ее домой. Семья помогла мужчине обработать акуленка, чтобы тот не начал разлагаться. «В моем доме толпа людей, желающих посмотреть на акулу, — отметил Нурен. — Многие хотят выкупить ее у меня, но я не продаю. Думаю, она принесет мне удачу».

Ранее житель Таиланда выловил из моря рыбу с головой, похожей на грустное человеческое лицо, и решил, что она забрала у него удачу. Мужчина признался, что поначалу испугался необычного существа и хотел выбросить его обратно в море, но решил показать его жителям своей деревни.