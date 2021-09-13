Несколько мужчин изнасиловали Аланис Мориссетт в 15 лет

Артистка Аланис Мориссетт рассказала, что несколько мужчин изнасиловали ее в 15 лет

Певица и актриса Аланис Мориссетт рассказала, что в 15 лет ее изнасиловали несколько мужчин. Об этом сообщает The Washington Post.

Артистка призналась, что никогда раньше публично не поднимала эту тему. Ей понадобились годы лечения, чтобы осознать произошедшее.

«Я всегда говорила, что это было по взаимному согласию, а потом мне напоминали: "Эй, тебе было 15, какое согласие". Теперь я понимаю: "Да, они были педофилами. По закону это считается изнасилованием"», — сказала Мориссетт.

Она не стала раскрывать имена насильников, но подчеркнула, что рассказывала об этом нескольким людям, но не получила никакой помощи.

Аланис Мориссетт — канадская исполнительница, актриса и продюсер. Ее первый альбом Jagged Little Pill вышел в 1995 году и стал одним из самых продаваемых в истории музыки. За свою карьеру певица получила семь наград «Грэмми». Она снялась в сериалах «Секс в большом городе», «Дурман», «Американские мечты» и «Части тела», а также в фильме «Догма».

