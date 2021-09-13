«Лента.ру» выпустила седьмой эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила седьмой эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2006 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Новая часть проекта посвящена охватившему в 2006-м московскую эстраду гламуру и клубной мании, а также связавшим два этих явления группам и исполнителям, таким как «Банд'Эрос», рэпер Лигалайз, певицы Елка и Бьянка.

Также в выпуске — поражение Димы Билана на «Евровидении-2006», невероятный успех молодой певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), без помощи продюсеров завоевавшей популярность в интернете и регионах России, а также феномен группы «Порнорэп», завирусившейся в сети с клипом на песню «Аты-баты» про отечественную армию и женские измены.

Посмотреть все выпуски документального проекта можно во «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.